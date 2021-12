El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha ofert al major Josep Lluís Trapero una posició al cos després de ser rellevat com a cap dels Mossos d'Esquadra. Elena ha explicat en una entrevista a l'ACN que espera tenir una resposta després de les vacances de Nadal. "Esperem que després de festes puguem parlar-ne amb més tranquil·litat. Nosaltres creiem que ha de seguir tenint un paper en el cos, només faltaria, perquè és una persona molt potent", ha explicat. Elena, que no ha volgut concretar més, ha reiterat que el major ha fet una feina "extraordinària" durant uns anys "molt difícils", però que creu que ara és el moment de fer un canvi, amb un lideratge "més coral".

Elena ha negat que no s'hagin explicat els motius del relleu del major com a cap del cos. "A vegades un creu que són uns motius i si no són aquests motius és que no s'ha explicat prou bé", ha ironitzat. El conseller ha insistit que el canvi es produeix perquè ara s'obre una nova etapa un cop aconseguit un nou sostre de plantilla i la jubilació anticipada. Ara la prioritat, ha dit, és la territorialització i un treball "més pla i més coral".

Des d'Interior es creu que cal una nova prefectura "construïda amb més d'una persona", amb un cap com Josep Maria Estela, "especialitzat en la direcció i comandament dels dispositius territorials", ha continuat.

Segons el conseller, "quan s'incorpora una persona nova a una tasca no s'està negant l'anterior". En aquest sentit, ha remarcat que el cos ha tingut molts caps, i ha insistit a reconèixer la tasca de Trapero.

Ha negat també que la seva notorietat pública, vinculada al moment polític que ha viscut Catalunya i també als atemptats, hagi tingut res a veure amb el relleu. "Al final un pren les decisions pensant què és el millor pel cos, i un imagina aquesta nova etapa i pensa en les persones idònies. I jo crec que en aquesta etapa la persona més idònia és Estela", ha conclòs.

En preguntar-li per què s'ha trigat uns sis mesos a fer el relleu, el conseller ha explicat que hi havia prioritats que calia abordar inicialment, i ha situat posar en marxa les noves convocatòries, garantir un sostre nou de Mossos i aconseguir la prejubilació per rejovenir el cos.

Durant aquest mig any, ha assegurat que la relació amb Trapero ha estat "molt correcta", i que de fet es veien més que amb la resta de caps dels diferents cossos d'emergències i seguretat.

Pel que fa a la composició de la nova prefectura, ha explicat que ara s'estan tenint converses, i ha destacat que "no hi ha un canvi total de la direcció", sinó bàsicament un canvi en el màxim responsable. "Estic segur que el capital humà que existeix estarà al servei del projecte d'aquesta etapa", ha apuntat el conseller, que ha assenyalat que ara s'està parlant amb molta gent. A alguns se'ls proposa de continuar i altres canviaran de tasca.

En aquest punt s'ha referit a la destitució del màxim responsable de la Comissaria General d'Investigació Criminal, l'intendent Toni Rodríguez. El conseller ha recordat que en l'últim any hi hagut tres caps d'aquesta comissaria. Elena ha constatat que això són molts canvis, però que el cos ho permet perquè hi ha una estructura "molt sòlida i molt jeràrquica, amb responsabilitats molt dividides". Tots els canvis es materialitzaran en les propers setmanes.

De la comissió no sortiran conclusions "irresponsables"

Sobre la comissió d'estudi del model policial que tot just ha començat al Parlament, el conseller Elena s'ha mostrat convençut que no sortiran conclusions "irresponsables". El Govern té el compromís d'aplicar-les. "Estic segur que les mesures que adopti la comissió tindran molt de sentit", ha assegurat en preguntar-li sobre la possibilitat que es retiri el foam.

Al seu parer, els sindicats policials estan preocupats per estar sotmesos a la "picabaralla" entre partits, més que no pas pels instruments que tindran o deixaran de tenir. El conseller creu que estan d'acord en el fet de crear una comissió en aquest sentit, però "hi ha la inquietud que això s'utilitzi malament". "Però ja vetllarem perquè hi hagi consensos i acords, i treure-ho del debat estrictament partidari", ha dit.

Ha millorat la informació en els desnonaments

En preguntar-li per l'actuació dels Mossos, i en concret de la Brimo, en els desnonaments, el conseller ha explicat que segueixen treballant en el marc del Govern i també estan en converses amb la judicatura per abordar aquesta problemàtica. L'objectiu, ha insistit, és evitar que s'arribi a un desnonament, i per això cal prioritzar les polítiques socials i d'habitatge.

Els Mossos intervenen al final i tenen la part, segons ell, "més injusta", perquè és el moment "més tràgic, un moment molt dur per als agents que hi intervenen". En aquest sentit, ha assegurat que sí que s'ha millorat bastant en la coordinació, de forma que els agents ara tenen informació sobre el desnonament en concret que han d'ajudar a executar. Es continua treballant per estar més coordinats amb els jutjats, però no ha volgut anar més enllà sobre com estan les converses, tenint en compte que hi ha jutges que específicament ordenen la intervenció dels antiavalots.