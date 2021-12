L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, no ha superat la moció de confiança vinculada a l’aprovació dels pressupostos 2022 i ara s’obre un termini d’un mes per tal que els grups a l’oposició trobin un candidat alternatiu per substituir-lo. Si això no passa i no s’arriba a aquest consens, els pressupostos s’aprovaran automàticament i els comptes per a l’any que ve també.

MiquelPueyo només va rebre el suport de 12 vots que corresponen als regidors del seu partit, ERC i els del seu soci de govern, Junts. S’hi van abstenir els comuns i va votar en contra tota la resta.

L’alcalde va alertar del risc que suposaria no aprovar els comptes per perdre els fons Next Generation i va demanar als grups que se centrin en tenir uns pressupostos, tal com ha passat a la Diputació de Lleida, a la Generalitat o a l’Ajuntament de Barcelona. Així mateix, va avisar que el bloqueig és una «autèntica temeritat» i un «impacte» per a l’economia lleidatana, tal com els ho han manifestat els sectors sindicals i empresarials de la ciutat.

Els grups a l’oposició es van mantenir ferms en la crítica al projecte d’alberg per a temporers al barri de Pardinyes. El cap de l’oposició i portaveu del PSC, Fèlix Larrosa, va lamentar que la proposta que van fer de pressupostos alternatius al govern fos rebutjada i va assegurar que la tensió que es viu avui a la ciutat es deu a la implantació de l’alberg a Pardinyes. Per això, Larrosa va criticar que el govern municipal no busqui una alternativa a aquesta situació i alhora es va mostrar convençut que l’oposició ambiciona contribuir als canvis «en positiu».