Si poguéssim viatjar en el temps i traslladar-nos a mitjans de novembre de 2019, per exemple, ens trobaríem amb moltes situacions a les portes de l’època nadalenca que, si bé han estat tota la vida d’allò més normals, dos anys més tard ens semblen impensables.

En plenes festes de Nadal, els restaurants recorden amb molta nostàlgia aquestes èpoques. La majoria, a mitja tardor ja tenien les agendes plenes i podien començar una planificació d’una de les èpoques més bones per als locals de restauració. L’any passat, les restriccions per la pandèmia només permetien que els restaurants i bars obrissin per dinar i molts van optar per fer els menús nadalencs a domicili.

Aquest any, quan semblava que la situació estava millor que mai, les restriccions han caigut -quan faltava menys d’una setmana per la nit de Nadal- com una galleda d’aigua freda als restauradors.

«A hores d’ara, les restriccions ens afecten molt mentalment». Ho deia Dani Giner, responsable del restaurant Can Ladis, que lamenta que «teníem molt clar que aquest seria un bon Nadal pel que fa a feina i quan falten menys de 10 dies s’estronca tot».

És una càrrega que els restaurants pateixen des de la primera onada de la pandèmia i que els afecta a la regla d’or de tot local de restauració: la planificació. Eulàlia Company és la propietària del restaurant El Centru, de Cardona. Explica que davant el bon pronòstic de la covid, tenien moltes reserves de cara els àpats de Nadal i que, per tant, van decidir fer una planificació i compra de menjar per als menús reservats: «Teníem una previsió de 100 comensals el divendres de la nit de Nadal, però després de les noves restriccions, vam acabar tenint-ne 40». En aquesta mateixa línia, Giner posava l’accent a la desesperança que tot plegat suposa: «Un dia pots tenir el restaurant ple i l’endemà no omplir ni el 50% de l’aforament».

Més enllà de la decepció que tot plegat suposa per a un restaurador, gran part del menjar que s’ha comprat per abastir un aforament complet queda, ara, a la nevera, amb les pèrdues que això suposa.

En aquest sentit, Giner entén que «s’han d’aturar els contagis com sigui i, per tant, puc entendre que ens tanquin. El que no entenc és l’absència d’ajuts que patim per part de les autoritats».

Les anul·lacions

La tempesta d’anul·lacions va començar a partir de dimarts, quan el Govern de la Generalitat va anunciar que, a partir del passat divendres, hi hauria noves restriccions que afectarien, principalment, al sector de la restauració. Marcos Ferrer, responsable del restaurant Món (ubicat a dins de l’edifici de l’Hotel Món Sant Benet), tenia la meitat del local buit el dia de Nadal a causa de les múltiples anul·lacions que va anar rebent al llarg de la setmana.

«Ho encaixem com bonament podem. Per sort, ens salva l’hotel. Per un local que només es val del mateix restaurant, una situació així és insostenible». Al restaurant Món no fan menjar per emportar i això suposa un altre entrebanc a l’hora d’intentar que els clients reconvertissin la seva estada al local en un menú preparat per endur-se a casa.

Això és precisament el que han fet altres restaurants com ara el Kursaal Espai Gastronòmic. «Nosaltres hem intentat que les anul·lacions es convertissin en menjar per emportar i he de dir que ha funcionat molt bé». Ho diu Jordi Ruiz, cap del restaurant.

Pel que fa als sopars d’empresa, Ruiz explica que «algunes no hem pogut evitar que s’anul·lessin, però moltes d’altres hem pogut reprogramar-les per a més endavant, de cara a començament d’any».

Grups de màxim 10 persones

Dins del nou sac de restriccions que s’han imposat aquest Nadal hi torna a haver la limitació d’un màxim de 10 comensals en una taula de restaurant. És una mesura que han pogut resoldre força bé els restauradors consultats per aquest diari.

La majoria d’ells coincideixen amb el fet que, aquest any, no havien reservat taula grans grups com sí que passava abans de la pandèmia i que, per tant, no han hagut de fer grans esforços a l’hora de reconvertir les taules o de trucar els grups per informar-los de les diverses solucions que es podien oferir.

En el cas dels grups majors de 10, alguns d’ells ja trucaven directament al restaurant per anul·lar la reserva o bé per pactar una organització de taules diferent. Company, del Centru, deia que «la mesura que ens afecta més és la restricció de l’aforament a l’interior, i encara més quan és hivern». En el cas del Kursaal, per exemple, tenen una terrassa calefactada, que permet, també mantenir la preferència d’aquells que prefereixen menjar a l’exterior.

Restauradors al límit

Malgrat que l’augment de casos de les darreres setmanes davant la nova variant de la covid ja feia sospitar que es tornaria enrere pel que fa a la permissivitat de les relacions socials, el sector de la restauració no esperava que fos tan aviat i a les portes de Nadal.

La sensació general que hi ha, doncs, segueix sent que els restauradors senten que fan tasques que no els pertoquen. La frase: «nosaltres no som policies» és una de les que més s’han repetit. Ara s’hi ha afegit el passaport covid. Tot i que la major part de la clientela no hi posa cap problema, Dani Yordanka, del restaurant Circus de Manresa, explica que ha tingut algunes experiències que la van fer sentir incòmoda: «Hi ha persones que porten un passaport covid que no és el seu i quan els demanes el DNI per a comprovar les dades no te’l volen ensenyar. És molt desagradable i no ens convé haver de fer fora a clients del nostre local»

En general, segons els restauradors, controlar els passaports «és una alta càrrega de treball que, quan s’ajunta amb el moment de més feina, sentim que això no ens pertoca a nosaltres. I acaba sent esgotador».