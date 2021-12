El portaveu del PSOE, Felipe Sicilia, va respondre ahir al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que el govern espanyol manté «l’aposta pel diàleg i l’entesa en el marc constitucional». En roda de premsa, Sicilia va evitar parlar de terminis, però va subratllar que els socialistes volen seguir dialogant. «Fruit del diàleg sortiran els passos següents a establir, però l’objectiu és clar, que puguem seguir parlant i dialogant. Això és el que ha dit el govern i el que manté i és el que ha defensat sempre», ha dit el portaveu socialista. Sicilia es va mostrar «convençut» que el govern espanyol i la Generalitat podran acordar una data per tornar a reunir la taula de diàleg i ha afirmat que la sisena onada de la pandèmia «no invalida» que es pugui seguir parlant del conflicte polític.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va advertir diumenge, en el seu missatge de Cap d’Any, que buscarà «alternatives» si la taula de diàleg amb l’Estat «encalla» i no comença a donar «resultats tangibles» el 2022.

«Nosaltres ara som conscients que la principal preocupació dels governs és la de la pandèmia, en això estem tots, però això no invalida que es pugui seguir parlant per seguir en aquesta línia de consens i acord que es va marcar la taula de diàleg», va dir Sicilia.

El portaveu socialista va remarcar que els socialistes consideren que dins el marc constitucional es pot arribar a «enteses que facin, com estan fent fins ara» que hi hagi «absoluta normalitat institucional a Catalunya» i «bones relacions entre els governs». «Aquesta és l’aposta que té el PSOE», va dir.

El portaveu d’Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, va insistir, per la seva banda, que no «s’han de posar terminis al diàleg en els mitjans de comunicació». En una entrevista a TVE, Echenique va destacar que «el que és important no són tant els terminis com que s’hagi canviat una dinàmica històrica de conflicte per una dinàmica molt diferent, de diàleg i acord». El portaveu de la formació lila va dir que el calendari de la taula de diàleg s’ha de negociar entre el Govern i l’executiu de Pedro Sánchez i ha subratllat que és «normal» que ERC insisteixi en la independència, que és «el que porta demanant tota la vida».

Des de l’altre cantó de l’espectre polític, el Partit Popular va censurar que Aragonès «amenaci» al Govern d’Espanya mentre el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, guarda «silenci» i no li posa «en el seu lloc». La sotssecretària d’Organització del PP, Ana Beltrán, va afirmar que és un president autonòmic «al marge de la llei» que «amenaça al Govern d’Espanya sense que ningú li posi en el seu lloc». «Sánchez és còmplice del xantatge independentista», va asseverar en un missatge en el seu compte oficial de Twitter. En termes semblants es va expressar el sotssecretari de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, per a qui el Govern de Sánchez «és ostatge de l’independentisme i dels colpistes indultats». «El millor que podria fer un president del Govern solvent i raonable si ho fos és convocar eleccions generals perquè els espanyols decideixin d’una vegada què és el que volen i si confirmen les ximpleries que està fent aquest senyor», va dir.