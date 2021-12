La voluntat de les conselleries d’Universitats i Salut és que el 10 de gener es pugui reprendre amb normalitat l’activitat acadèmica a tots els centres universitaris de Catalunya. Aquest és el missatge que la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que van voler transmetre després de la reunió telemàtica d’ahir amb els rectors de les universitats catalanes per avaluar la situació epidemiològica actual.

En la trobada entre les dues conselleries també es va acordar que el 17 de gener es farà una nova reunió de seguiment per veure quina és l’evolució de la pandèmia i prendre les mesures que calgui si s’escau. En qualsevol cas, els consellers Geis i Argimon van deixar clar que les universitats, en virtut de la seva autonomia, ja tenen previstos plans sectorials per adaptar en cas de necessitat els exàmens i la docència a un escenari híbrid o semipresencial. L’evolució de la pandèmia i les decisions que prenguin les autoritats sanitàries marcaran en cada moment l’escenari que hagin d’anar adoptant les universitats per garantir la salut tant d’estudiants, com de personal docent i administratiu.

Després de superar el curs passat una etapa de màxima virtualitat, les universitats de Catalunya van poder començar el curs actual amb un màxim del 70% de presencialitat de l’aforament autoritzat als espais on es fan les activitats docents.