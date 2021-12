El president dels EUA, Joe Biden, va demanar ahir que el Congrés elimini les restriccions per al trasllat dels presos de la base de Guantánamo, després de signar la llei federal de pressupost, despesa i política del Departament de Defensa. La llei d’Autorització de Defensa Nacional, que contempla un pressupost de prop de 680 mil milions d’euros, va ser criticada per Biden, malgrat signar-la, per incloure disposicions que impedeixen el trasllat dels presos a altres presons, tant al país com a fora, i, amb això, el seu tancament. «La llei segueix prohibint l’ús de fons per transferir els detinguts de la Badia de Guantánamo a la custòdia o control efectiu de certs països estrangers i també prohibeix l’ús de fons per transferir els detinguts de la Badia de Guantánamo als Estats Units tret que es compleixin determinades condicions», va dir en un comunicat.