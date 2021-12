El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha ofert al major Josep Lluís Trapero una nova posició al cos després de ser rellevat com a cap dels Mossos d’Esquadra. Elena va explicar ahir a l’ACN que espera tenir una resposta després de les vacances de Nadal. «Esperem que després de festes puguem parlar-ne amb més tranquil·litat. Nosaltres creiem que ha de seguir tenint un paper en el cos, només faltaria, perquè és una persona molt potent», va explicar. Elena, que no va voler concretar, va reiterar que el major ha fet una feina «extraordinària» durant uns anys «molt difícils», però que creu que ara és el moment de fer un canvi, amb un lideratge «més coral». Elena va negar que no s’hagin explicat els motius del relleu i va insistir que el canvi es produeix perquè ara s’obre una nova etapa un cop aconseguit un nou sostre de plantilla i la jubilació anticipada. Ara la prioritat, va assegurar és la territorialització i un treball «més pla i més coral».