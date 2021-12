La Generalitat no s'oposa al fet de reduir els períodes de quarantena per als contactes estrets de positius per covid que siguin asimptomàtics, segons ha informat avui la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas .

Davant de les properes reunions de coordinació amb altres autonomies, Cabezas ha dit que cal tenir en compte que la variant Omicron té un període de transmissió més curt i genera més malalts asimptomàtics. Per això, no descarta reduir el període de quarantena sobretot per a les persones que estiguin vacunades.