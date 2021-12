El Govern espanyol donarà tres mesos a les empreses per adaptar els contractes temporals a la reforma laboral, i la durada màxima dels contractes per obra i servei serà de sis mesos des de l’entrada en vigor de la norma. Aquesta és una de les principals mesures de la nova reforma laboral acordada amb la CEOE i UGT i CCOO que va aprovar ahir el Consell de Ministres, que es preveu que entri en vigor avui, després de ser publicada al Butlletí Oficial de l’Estat. «Avui [ahir per al lector] no és un dia qualsevol. No menteixo si els dic que és un dels dies més importants del Govern d’Espanya i d’aquesta legislatura. Davant del no pel no de la primera força de l’oposició, avui fem canviar el rostre de la precarietat al nostre país», va celebrar ahir la vicepresidenta ministra de Treball, Yolanda Díaz, amb el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá.

El pacte aconseguit la setmana passada suposa modificar alguns aspectes de la reforma laboral del PP del 2012, en recuperar la ultraactivitat dels convenis i la prioritat del conveni sectorial en matèria salarial. A més, estableix les bases d’un nou model d’ERTO que serveixi d’alternativa a l’acomiadament davant crisis o reconversions sectorials, es reformen els contractes fixos-discontinus perquè tinguin els mateixos drets que els indefinits i es modifiquen els contractes formatius, inspirats en la formació dual.

Però, sobretot, la nova norma tracta de reduir l’excessiva temporalitat del mercat laboral espanyol en establir que el contracte ordinari sigui l’indefinit. Per fer-se una idea, segons el ministre Escrivá, el 40% dels contractes tenen 5 o menys dies a Espanya. Per posar fi a aquesta «anomalia», en paraules de Díaz, els contractes temporals només podran firmar-se per dos motius molt determinats: per substitució de persona treballadora amb dret a reserva del lloc de treball durant un termini de tres mesos o per circumstàncies de producció i durant un màxim de sis mesos que, per la via de la negociació col·lectiva en «determinats sectors», podrien allargar-se tres mesos.

L’incompliment de les normes de la contractació temporal portarà al fet que el treballador sigui considerat indefinit. De fet, s’elevaran les sancions previstes a la Llei d’Infraccions i de l’Ordre Social per l’ús fraudulent de la contractació temporal. Segons la vicepresidenta, fins ara les empreses que incorrien en una rotació abusiva de contractes temporals podien ser multades amb un màxim de 8.000 euros en total i a partir d’ara el màxim serà de 10.000 euros i per cada persona en situació fraudulenta.

Negociació parlamentària

L’Executiu encara ara la negociació per obtenir prou avals perquè es convalidi la norma, i per això té com a màxim un mes. Malgrat que alguns dels socis de la coalició de govern, com PNB, ERC i Bildu, no donen per assegurat el seu suport, Díaz confia en el diàleg per evitar la tramitació com a projecte de llei que pogués donar lloc a grans canvis al text. «No hem estat nou mesos per això [canviar el text]. La vocació és mantenir el text com està», va insistir Díaz, gairebé subscrivint les paraules del president de la CEOE, Antonio Garamendi, que advertia dilluns que si hi havia canvis al Congrés dels Diputats, ells hi estarien en desacord.

La vicepresidenta, a més, va explicar que els canvis s’han fet en diàleg amb totes les forces polítiques: «No hi ha hagut una taula aliena a porta tancada. Totes les forces polítiques, fins i tot alguna que té només un diputat, sap el que s’ha estat fent», va dir Díaz, i va suggerir que les crítiques dels partits polítics formen part de la labor parlamentària, però que difícilment es traduiran en una negativa dels grups a l’acord.