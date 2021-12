El Tribunal Suprem de Rússia va anunciar ahir la seva decisió de dissoldre la destacada organització no governamental Memorial, en línia amb una petició de la Fiscalia fonamentada en les lleis sobre «agents estrangers» al país.

La jutgessa Alla Nazarova ha ordenat que «se satisfaci la petició de la Fiscalia sobre la liquidació de Memorial», segons va recollir l’agència russa de notícies TASS. El tribunal només ha anunciat la part operativa de la decisió, sense revelar els arguments d’aquesta.

L’advocada Maria Eismont va titllar immediatament després d’«il·legal» i «infundada» la decisió i va anunciar que presentarà una apel·lació. La mesura del Suprem afecta a més a totes les estructures vinculades a Memorial.

L’Oficina de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans ja va mostrar al novembre la seva «preocupació» per la petició de la Fiscalia i va afirmar que les autoritats usen la designació de «agent estranger» per a «etiquetar a aquells que consideren que són organitzacions finançades des de l’estranger i que participen en ‘activitats polítiques’».

Memorial, fundada el 1989, va anunciar a mitjan novembre una notificació del Tribunal Suprem de Rússia per la qual se l’informava de la demanda presentada per la Fiscalia General per dissoldre el grup per violacions sistemàtiques de la legislació sobre «agents estrangers». Després de la sentència, la directora del Programa per a Europa Oriental i Àsia Central d’Amnistia Internacional, Marie Struthers, va retreure que la decisió és un «greu insult» per a l’organització de Drets Humans, «molt respectada» i que ha treballat «incansablement per documentar les atrocitats i la repressió política» dutes a terme sota diversos dirigents soviètics. «En tancar l’organització, les autoritats russes taquen la memòria de milions de víctimes perdudes al Gulag» i representa un «atac directe als drets de llibertat d’expressió i associació», va afegir Struthers.