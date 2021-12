Un 53,4% dels espanyols confia a recuperar la vida que tenia abans de la pandèmia quan s’aconsegueixi la immunitat de grup amb les vacunes (61,2% al juny), mentre que augmenta al 22,7% els que creuen que no podran fer el mateix que abans (15,2% fa sis mesos).

Són alguns de les dades del sisè estudi del Centre de Recerques Sociològiques (CIS) «Efectes i conseqüències del coronavirus», publicat ahir i elaborat entre el 14 i el 17 de desembre de 2021 amb una mostra de 2.462 entrevistes.

Segons l’estudi, el 55% dels ciutadans considera que la seva vida està «poc afectada o gairebé res» per la pandèmia, enfront del 40,2% que assegura que la situació creada per la covid-19 l’ha impactat «molt o bastant».

Han estat les relacions familiars, socials i les maneres de viure (33,2%), al costat de la situació econòmica (23,6%) i la laboral (30,1%) els principals aspectes en els quals s’han vist afectats els entrevistats. A més, un 71,5% reconeix que ha sentit inquietud en haver de limitar els contactes, el 50,4% temor per perdre el treball, el 41,1% per no poder fer front a les seves despeses habituals i el 58% per no recuperar la vida anterior a la covid.

La pandèmia ha portat al 61,5% de la població a preocupar-se per la seva salut, així com el 53,6% ha fet propòsits per a millorar la seva activitat física. Des de març de 2020, el 62,4% ha estat preocupat a vegades, el 54,9% reconeix haver estat «especialment tibant», el 60,6% «trist» i el 53,3% enfadat. A conseqüència del coronavirus, els enquestats revelen que han disminuït el temps que passen fora de casa en comerços o locals d’oci, així com els contactes amb familiars i amics. Un 54% dedicava entorn de 2 o 3 hores a aquestes activitats abans de la pandèmia, mentre que ara el 49% reconeix que no en passa més de dos.

Al marge del covid, gairebé la meitat de la població (49,2%) assegura que Espanya és un país amb grans desigualtats en general i tan sols el 7,4% considera que hi ha poques, mentre que un 40,9% pensa que «hi ha desigualtats en alguns aspectes, però en uns altres no».