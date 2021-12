L’augment generalitzat de casos positius de la covid-19 i les restriccions que hi estan relacionades han compromès la celebració de Cap d’Any per a molta gent. Tot i que des de feia un temps el turisme rural de la Catalunya Central preveia un 100% d’ocupació per l’última nit de l’any, les limitacions de persones i l’escalada de positius van fer proliferar les cancel·lacions. Tot i això, l’alta demanda de Cap d’Any ha fet que les reserves ja rondin novament el 100%.

És el cas de les cases del Berguedà. Des de fa setmanes, les masies de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, que aglutina una vuitantena d’establiments de turisme rural, tenien el 100% d’ocupació previst per Cap d’Any. Però en els últims dies hi ha hagut un esclat de cancel·lacions que havien reduït pràcticament a la meitat, a un 65%, el nombre de reserves que hi havia bans de l’arribada de la nova onada. Tot i això, el ball de cancel·lacions i reserves ha fet que a dia d’avui hi hagi un 95% de les cases ocupades per l’última nit de l’any.

Un d’aquests casos és el de la casa rural de Vall Llòbrega, a Sant Jordi de Cercs. Aquesta casa, amb capacitat per a 15 persones, tenia una reserva des del mes d’abril que es va cancel·lar aquest dilluns per un cas de covid entre els hostes. Només dos dies després ja ha trobat una alternativa malgrat que es tracti d’un grup inferior a 10 persones.

Al Solsonès s’ha donat una situació similar. Fa uns dies estava al 100%. Ara hi ha hagut anul·lacions per les restriccions o perquè els clients que havien reservat hauran de confinar-se per aquestes dates, però les cancel·lacions es recuperen amb rapidesa perquè hi ha molta demanda. Tot i això, la presidenta de l’Associació de Turisme Rural del Solsonès que agrupa una seixantena de cases, Pilar Bielsa, assegura que «cada cop més costa més recuperar les cancel·lacions perquè va quedant menys temps».

No és el primer any que el turisme rural es veu afectat per les restriccions en una de les dates amb més ocupació de tot l’any. «Cap d’Any és la data més demanada de l’any. L’any passat algunes cases van decidir no obrir però qui ho va fer va estar ple», afirma Bielsa. «Per Cap d’Any sempre solem omplir al 100%, però l’any passat ens vam quedar amb el 80% perquè estàvem limitats per capacitat», diu per la seva banda el president de l’associació berguedana, Oriol Baños, que aprofita per demanar ajuts al sector per les pèrdues que es puguin derivar de les restriccions que són vigents actualment.

«Nosaltres de moment no hem tingut cap anul·lació però sabem que n’hi pot haver en qualsevol moment», afirma Jordi Soler, de la casa Puigventós a Castellar del Riu. Soler no es mostra conforme amb les restriccions decretades pel Govern de la Generalitat i assegura que la limitació a 10 persones va afectar molt al sector del turisme rural. «Si ho haguessin fet a 15 segur que se’ns hagués salvat un 50% de les anul·lacions motivades per les limitacions de capacitat. Puigventós disposa de diverses cases i per tant no només depenen d’un grup. «Ara mateix tenim totes les cases plenes però ja m’avisen que la gent es farà testos abans de venir i això fa que hi hagi risc a que hi hagi cancel·lacions d’última hora», apunta Soler.

Una de les cases que de moment queda buida per Cap d’Any és la de Cal Arderiu, a Sant Julià de Cerdanyola. La seva propietària assegura que tenien una reserva feta des del mes de juliol però que fa uns dies li van cancel·lar. Des de llavors ningú ha fet reserva. Tot i això destaca que per sort ella i la seva família no viu de la casa i que no li suposaria un gran problema no fer-la funcionar per Cap d’Any. En tot cas espera que surti algun grup d’aquí al 31 de desembre.

El problema de les cases grans

Les cases rurals més grans són les que estan tenint més dificultats. El fet una de les restriccions sanitàries limiti les trobades socials a 10 persones ha provocat les cancel·lacions d’amplis grups que havien reservat en cases rurals que tenen una capacitat superior als 10 hostes. Es tracta de famílies àmplies o de grups d’amics.

«La llei fa que no puguem ajuntar més de 10 persones i això fa que els grups que eren superiors a 10 decideixin no venir per no separar-se», apunta Baños. En aquest sentit coincideix amb el que diu el Jordi Soler, de Puigventós, i creu que haver-ho ampliat a 15 persones no hagués suposat un problema tan gran pel tipus de cases que hi ha al Berguedà, ja que moltes tenen una capacitat d’entre 10 i 15 persones.

A més, el fet que en la majoria de casos es tracti de famílies fa que en el cas que algú s’hagi de confinar en els dies previs a la celebració de Cap d’Any, el grup decideixi anul·lar la reserva per no passar la festa separats. En aquest sentit, però, Soler entén que la gent vulgui passar el Cap d’Any junts malgrat perdre una paga i senyal. En tot cas, el masover assegura que cobrar la paga i senyal no suposa cap solució per a les cases de turisme rural, ja que perden una de les dates amb més demanda de l’any per un import que normalment és del 30% del total del cost de la reserva.

L’opció preferida de famílies àmplies i de grups d’amics Les cases rurals és una de les opcions preferides per moltes famílies o grups d’amics que opten per celebrar el canvi d’any en un entorn tranquil i amb la voluntat de fer la seva. En el cas de la Catalunya Central, la majoria de clients de turisme rural per aquesta data són famílies àmplies de fins a tres generacions o també grups d’amics, ja amb nens, que es posen d’acord per passar el Cap d’Any junts. Les dues associacions consultades afirmen que la majoria de clients provenen de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tot i que asseguren que sol venir gent d’arreu de Catalunya.