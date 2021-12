El Departament de Salut va obrir ahir a les 12 del migdia les cites per posar-se la dosi de reforç de la vacuna contra la covid a les persones d’entre 40 i 49 anys. Des de la setmana passada, ja ho podien fer tots els majors de 50 anys o que haguessin estat vacunats amb AstraZeneca.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va recordar en roda de premsa que hi ha més de 203.000 cites disponibles per vacunar-se fins al gener i va instar la població a demanar hora per frenar la propagació de l’òmicron, que ja representa quasi la totalitat de casos nous a Catalunya. Malgrat que la nova variant provoca una malaltia «menys greu», segueix causant ingressos, i «això no ho trobem en la grip o en el refredat comú», ha avisat Cabezas.

La secretària de Salut Pública es va referir a una «coexistència» d’una onada de delta, que segueix sent la majoritària als hospitals, amb una d’òmicron, que ha disparat la tendència de positius respecte a anteriors onades. Per aturar l’alta transmissió de casos, Cabezas va remarcar la importància de la vacunació per a tots aquells que ja puguin demanar cita, sis mesos després de rebre la segona dosi o tres mesos més tard, en el cas dels immunitzats amb Janssen o AstraZeneca.