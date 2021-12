La llei per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública entrarà en vigor avui després de la seva publicació ahir al BOE.

La norma, que va rebre llum verda definitiva al Senat fa una setmana, reservarà concursos i no oposicions per a llocs de treball en l’Administració que hagin estat ocupats de manera temporal durant almenys cinc anys. L’objectiu de la llei és reduir la temporalitat del conjunt de les Administracions per sota del 8%, una ràtio que avui dia sí que compleix l’Administració General de l’Estat, però no altres àmbits territorials. Aquest és un compromís del Govern amb la Unió Europea a través de les reformes contingudes en el Pla de Recuperació i suposa també complir amb les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Suprem. Les Administracions Públiques hauran d’oferir, abans de l’1 de juny de 2022, les places de treballadors temporals que estan actualment ocupades.