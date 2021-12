El Parlament ha aprovat al final del segon període de sessions les dues primeres lleis d’aquesta legislatura: la dels pressupostos de la Generalitat per al 2022 i la coneguda com a llei d’acompanyament als comptes. El període de sessions, de mitjans d’agost fins ara, acaba amb 35 iniciatives legislatives en tràmit, de les quals tres són projectes de llei; 27 proposicions de llei dels grups parlamentaris; i 5, fruit d’iniciatives legislatives populars. Des de l’inici de la legislatura, el Parlament també ha validat setze decrets llei, 8 al primer període de sessions i 8 al segon. Un 2021 que ha estat molt marcat per la pandèmia.

El segon període de sessions acaba el 31 de desembre i el tercer començarà el 15 de gener. El primer ple passades les vacances de Nadal està previst per als dies 25, 26 i 27 de gener, segons el calendari acordat per la Mesa i la Junta de Portaveus. Des de la sessió constitutiva del Parlament, el 12 de març, el Parlament ha fet 21 sessions plenàries. Entre els plens celebrats, a més del de constitució de la cambra i dels dos debats d’investidura, el Parlament ha fet també el primer debat de política general amb Pere Aragonès com a president de la Generalitat i el debat monogràfic sobre la salut mental. El segon període de sessions va començar a mitjans d’agost amb un nombre reduït de diputats al saló de sessions, a causa de les mesures per prevenir contagis de la covid. El Ple s’ha reunit amb els 135 diputats als seus escons només durant dos mesos, entre el 19 d’octubre i el 17 de desembre. Actualment, hi ha a la cambra tres projectes de llei en tràmit: el Projecte de llei de la ciència de Catalunya; el Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya, i el Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària, provinent també d’un decret llei i la tramitació del qual tot just comença. Pel que fa a les proposicions de llei dels grups, n’hi ha cinc en la fase de tramitació en ponència i comissió, després de superar els debats de totalitat corresponents. Dinou iniciatives legislatives més dels grups estan a punt de sotmetre’s al debat de totalitat mentre que dues més es troben en el tràmit de presentació d’esmenes a la totalitat i una està pendent que s’obri el termini per poder-n’hi presentar.