«És lògic i de sentit comú que ara les prioritats urgents siguin altres. Ja els direm quan es reunirà». D’aquesta manera el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va refredar ahir la possibilitat d’una nova reunió de la taula de diàleg el proper mes de gener.

En la roda de premsa de balanç del 2021, Sánchez va replicar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que en el seu discurs de Sant Esteve va avisar que el diàleg amb Espanya ha d’avançar i donar «resultats tangibles» el 2022. «Tots desitgem resultats tangibles, però probablement discrepem de què significa un resultat tangible», ha argumentat. Per al president del govern espanyol, la prioritat ara és «superar la pandèmia» i «protegir els ciutadans davant la variant òmicron». Així, allunya la convocatòria d’una nova trobada de la taula de diàleg, que el Govern situava al gener. L’última reunió entre executius -en què no hi va assistir cap conseller de JxCat- va ser a mitjans de setembre al Palau de la Generalitat.

Per al president espanyol ara cal «superar la pandèmia, protegir la ciutadania davant l’òmicron, consolidar la recuperació econòmica i gestionar els fons europeus». «Es reunirà segur, però és de sentit comú que deixem unes setmanes per treballar en el que realment importa a la ciutadania», va raonar. Per cloure l’any en què el govern espanyol ha concedit els indults als presos independentistes, Sánchez va celebrar que Catalunya «viu en una normalitat millor» després del que el país «va patir» fa quatre anys.

En el seu discurs de Sant Esteve, Aragonès va cridar la majoria «que vol resoldre el conflicte» català a «començar a construir alternatives» per si la negociació amb l’Estat «s’encalla i no aporta resultats». En el seu missatge institucional, el president de la Generalitat va apuntar que aquestes alternatives s’han de dibuixar «amb realisme, buscant el màxim consens i aprenent del camí fet fins ara». I és que Aragonès va avisar que el diàleg amb el govern espanyol ha d’avançar i donar «resultats tangibles» el 2022.

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, considera que l’amnistia i l’autodeterminació que defensa el Govern de Pere Aragonès «no són el camí» ni són factibles, sinó que són impracticables i generaran frustració als qui les defensin, al seu parer. En una entrevista d’Europa Press, Illa va negar ahir que la majoria dels catalans apostin pel camí de l’amnistia i l’autodeterminació, i va assegurar que el que vol la majoria és millorar l’autogovern de Catalunya; avançar en un «finançament just», garantir la prosperitat i promoure polítiques públiques de seguretat des del respecte als Mossos d’Esquadra.

Aquests són els quatre àmbits que el PSC prioritza per erigir-se com a alternativa al Govern d’Aragonès i per defensar un camí que consideren que té horitzons realistes i en el qual hi cap tota la societat catalana: «Ells van amb dues coses; jo vaig amb quatre».

Preguntat per la taula de diàleg entre el Govern central i el de la Generalitat i sobre la possibilitat que culmini amb un referèndum, va insistir que els socialistes descarten «votar una ruptura», però donen suport a un referèndum sobre un eventual acord.

Sobre si creu que el Govern d’Aragonès podrà acabar la legislatura, Illa va recordar que va començar fa sis mesos i va defensar que Catalunya necessita estabilitat: «M’agradaria que hi hagués un Govern que durés quatre anys. I que nosaltres puguem en aquests quatre anys dibuixar un camí alternatiu». Va insistir que el millor servei que pot prestar el PSC és «donar una alternativa» a Catalunya, i va avançar que el ‘Govern alternatiu’ en el qual ha organitzat al seu grup parlamentari actualitzarà el seu pla de treball per dibuixar amb més intensitat aquesta proposta.

Illa va sostenir també que afirmar que existeix al Parlament una majoria independentista del 52% és una «ficció i un engany», perquè el Govern d’ERC i Junts suma el 41,37% i amb la CUP no aconsegueixen el 50%, de manera que qui defensa aquesta xifra afegeix a partits que van quedar fora de la Cambra, com el PDeCAT.