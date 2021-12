La Comissió de Salut Pública, amb representació de les comunitats autònomes i del Ministeri de Sanitat, va acordar ahir «per unanimitat» reduir la quarantena dels positius per covid-19 a set dies, pels deu fixats actualment.

Segons fonts sanitàries, els no vacunats que hagin sigut contactes estrets d’un positiu també veuran reduït el període d’aïllament fins als set dies, en comparació de deu de fins ara. La norma ja establia que els vacunats que eren contacte estret no havien de fer quarantena.

La mesura va en la línia de la de països com el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units, que han escurçat l’aïllament dels contagiats davant del fet que la variant òmicron previsiblement és més contagiosa però també podria generar menys ingressos hospitalaris.

Catalunya, Balears, Extremadura, Madrid, Castella-la Manxa i Castella i Lleó, entre d’altres, ja van avançar abans del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) que estaven a favor de reduir la quarantena dels positius, que finalment es va acordar per unanimitat. S’ha arribat a un consens entre les posicions del Ministeri i de les autonomies, que anaven des de reduir a tres dies les quarantenes per als contagiats sense símptomes i vacunats, de Castella-la Manxa, fins que fossin de cinc dies, com plantejava Balears.