Un grup d’advocats constitucionalistes va lliurar ahir al matí a la seu del Col·legi d’Advocacia de Barcelona les 2.000 signatures reunides en suport de la Secció de Dret Constitucional, que va criticar en un comunicat la «inacció» del Govern català enfront de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cataluna (TSJC) que obligava una escola de Canet de Mar a impartir el 25% de les seves classes en castellà. A través d’un manifest, aquest col·lectiu de juristes reclama a la Generalitat que compleixi la sentència a les escoles catalanes i «faciliti l’ajust del sistema educatiu a la legalitat i no obligui a judicialitzar aquest tema», advertint que si no ho fa «els advocats serem el que haurem de sol·licitar l’execució» de la resolució judicial «en nom de les famílies i associacions afectades».

La polèmica pel comunicat de la Secció de Dret Constitucional no amaina. Al contrari, empitjora. Ahir, mig centenar d’advocats es van concentrar a les portes del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per mostrar el suport als seus membres que van qualificar l’actitud adoptada per les autoritats catalanes respecte a l’escola de Canet de Mar d’«extrema gravetat», en atemptar «de manera frontal contra el principi de l’estat de dret».

La comissió sosté que aquests fets afecten «una cosa tan fonamental en una democràcia avançada com la nostra com és el garantir la protecció integral dels menors contra tota forma de violència i de victimització secundària, principis aquests consagrats pel nostre ordenament amb rang de llei orgànica».

L’advocada Sonia Reina, vocal de la Secció de Dret Constitucional i membres de Ciutadans, van denunciar a El Periódico que els membres d’aquesta comissió estan sent «objecte d’assenyalament, assetjament i enderrocament per part del separatisme, que pretén silenciar la veu dels que defensem l’estat de dret i, per tant, la democràcia».

El comunicat i el silenci de la junta del govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona també ha mobilitzat grups d’advocats independentistes que també s’han afanyat a recollir signatures per instar la cúpula de la institució col·legial a pronunciar-se.