El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reptar ahir el president del govern central, Pedro Sánchez, a «arriscar» i a posar ja sobre la taula una proposta per a la «resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol», sense intentar «dilatar» el procés de negociació.

En una entrevista concedida a l’agència Efe, Aragonès va sortir al pas de les declaracions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que a la roda de premsa de balanç de 2021 del passat dimecres va garantir que hi haurà més reunions de la taula de diàleg, però va advocar per esperar «unes setmanes», per seguir treballant en la pandèmia i en la recuperació econòmica, que, en la seva opinió, és el que «ara mateix importa a la ciutadania».

Aragonès va advertir Sánchez que «a principis de 2022 ha de celebrar-se una nova ronda de la taula de negociació, amb propostes concretes sobre la taula» i amb acords que permetin «avançar» en la «desjudicialització» del conflicte i en l’articulació d’una nova «relació entre Catalunya i Espanya». Sánchez, va avisar el president, «no pot escudar-se en què ara hi ha eleccions a Castella i Lleó, o en què hi ha qualsevol altre element conjuntural, per no afrontar amb una proposta la resolució del conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol».

«Desbloquejar el conflicte»

El que proposa el Govern per «desbloquejar el conflicte polític», és, d’una banda, un referèndum perquè la ciutadania de Catalunya decideixi si vol disposar d’un Estat independent i, per un altre, «acabar amb la repressió». «Veurem quina és la proposta del govern espanyol», va dir Aragonès, que va avisar Sánchez que «el conflicte no es resoldrà deixant passar el temps, sinó amb propostes i amb valentia, arriscant». La Generalitat, va subratllar, ja està «arriscant» en apostar per un procés de negociació ple de «dificultats»: «La nostra posició és honesta, volem una sortida negociada al conflicte, però no es pot aprofitar aquesta posició honesta per dilatar una resolució que ha d’arribar tard o d’hora. I aquest 2022 ja hauríem de començar a veure els primers fruits», ha insistit.

La taula de diàleg

Per a Aragonès, no seria acceptable retardar la propera reunió de la taula de diàleg -reactivada al setembre- amb l’argument que la prioritat és la lluita contra la pandèmia de coronavirus. «Si l’Executiu és capaç de gestionar la pandèmia i, alhora, aprovar la proposta de reforma laboral i els pressupostos generals de l’Estat, també pot seguir treballant en la resolució del conflicte polític a Catalunya. Això no és excloent, ha de poder fer-se tot alhora», va raonar.

En la propera reunió de la taula de diàleg «a l’inici de l’any», segons el president català, caldrà «visualitzar clarament el compromís de les dues parts en aquest procés de negociació». «El govern de l’Estat ha de moure’s», va recalcar Aragonès, per qui els indults als presos del procés van ser «un pas endavant», tot i que «cal continuar avançant».

Després que en el seu discurs institucional de diumenge, amb motiu de la festivitat de Sant Esteve, advertís que si la negociació amb el govern espanyol encalla caldrà buscar «alternatives», Aragonès no vol «especular» sobre quines iniciatives podria emprendre la Generalitat. «Ara la prioritat és avançar en la negociació. No renunciem a cap dels camins democràtics per aconseguir la independència de Catalunya, però l’aposta en aquest moment és el procés de negociació. I necessitem que hi hagi avanços en aquest sentit», va remarcar.

Aragonès no vol encara «passar pantalla»: «Jugarem fins al final la pantalla de la negociació. I si al final aquest camí no tingués sortida, el que no farem és renunciar al nostre projecte polític, que és la independència de Catalunya».