Centenars de persones van desfilar ahir per la capella ardent instal·lada a la catedral de Ciutat del Cap per acomiadar l’arquebisbe emèrit Desmond Tutu, premi Nobel de la pau i icona de la lluita contra l’opressió racista de l’apartheid. Enmig d’un fort dispositiu de seguretat, el fèretre havia arribat a la catedral de Sant Jordi a primera hora del matí, on va ser rebut per l’actual arquebisbe de Ciutat del Cap i líder de l’Església anglicana del sud d’Àfrica, Thabo Makgoba.