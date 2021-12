La condemna de la britànica Ghislaine Maxwell, examant i mà dreta del magnat Jeffrey Epstein, per tràfic sexual d’una menor als EUA, complica la situació del príncep Andreu, segons van coincidir a assenyalar ahir els mitjans britànics, que analitzen la sentència pronunciada dimecres per un jurat de Nova York.

El príncep Andreu, qui ja no compleix funcions oficials com a membre de la Casa Reial britànica, s’enfronta en aquest país a un procés civil presentat per Virginia Giuffre, que acusa el fill de la reina Elisabet II d’abusar d’ella quan era menor d’edat.

La britànica Ghislaine Maxwell, filla del magnat de la premsa Robert Maxwell, ja traspassat, havia estat amant i mà dreta de l’empresari Jeffrey Epstein, qui es va suïcidar a la presó el 2019 després de ser condemnat als EUA per tràfic de menors. Maxwell, que acaba de fer 60 anys, és molt amiga del duc de York, i el dictamen d’ahir podria dificultar la seva situació quan el procés contra ell comenci a principis del 2022 als EUA, segons destacaven ahir els comentaristes de la premsa al Regne Unit.

Giuffre, de 38 anys, sosté que va ser víctima d’abusos sexuals per part del príncep Andreu, de 61 anys, quan ella en tenia 17, abusos a Londres, Nova York i en una illa privada d’Epstein al Carib, si bé el fill de la reina ha negat les acusacions.