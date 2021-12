La CUP garanteix que anirà «fins al final» per esbrinar si hi ha irregularitats en el projecte de Hard Rock, després que Antifrau hagi traslladat a la Sindicatura de Comptes la denúncia dels anticapitalistes. El diputat Xavier Pellicer diu que hi veu «irregularitats profundes». A parer seu, l’administració s’ha «sobrepassat», tot «retorçant el planejament urbanístic i la normativa administrativa per prorrogar llicències que no són prorrogables, o actuant com a agent immobiliari de dues empreses privades». «No permetrem que hi hagi cap ombra de corrupció o pràctiques irregulars, que són plausibles que hi hagi hagut en el planejament i en la renovació de llicències. Anirem fins a les últimes conseqüències», afirma. Antifrau diu haver fet l’avaluació prèvia de versemblança i ha conclòs que no hi ha irregularitats penals, però n’hi pot haver d’administratives o comptables. Ara la Sindicatura ho analitzarà. La denúncia dels anticapitalistes, interposada el gener, feia referència a l’operació de compravenda dels terrenys del Consorci Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, propietat de Criteria, on s’hauria d’aixecar el complex de turisme i oci.