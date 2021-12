El líder del PSC i cap de l’oposició, Salvador Illa, apel·la a treballar per la «unitat» dels catalans durant el nou any 2022 i també ha defensat la necessitat que hi hagi un Govern que governi pensant «en la totalitat» dels ciutadans de Catalunya. En un missatge de Cap d’Any difós a través del canal de YouTube del PSC, Salvador Illa, va demanar ahir en primer lloc als catalans «vacunar-se i prudència» per afrontar l’increment de contagis per la covid-19.

De cara al nou any 2022, el líder del PSC, que va utilitzar el català i el castellà en el seu missatge, considera que caldrà centrar els esforços a aconseguir una «prosperitat compartida entre tots els catalans, i que no deixi ningú enrere». També li agradaria, va subratllar, que «fos un any per unir-nos, per unir els catalans», i encara que «la unitat és diferent a l’homogeneïtat, perquè estar units no significa que siguem iguals, hem de buscar allò que ens uneix».

Illa també va expressar el desig per al nou any que hi hagi «un clima de més serenitat al país», perquè «hem d’afrontar moments que no són senzills, de canvis molt profunds en la nostra societat, i convé que ho fem escoltant-nos, dialogant, però amb serenitat».

Sobre l’actual Govern, el líder socialista va dir que el «respecta», però que no està d’acord «en la forma que té d’enfocar les coses del país, i bàsicament li retraiem que no governi per a la totalitat dels catalans, pel 100%, i que no afronti les qüestions complicades». «Per això seguirem treballant a construir una alternativa -ha explicat-, per assenyalar als catalans que hi ha un camí diferent, pel qual podem transitar tots».