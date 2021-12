El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha rebutjat prohibir diversos actes convocats aquesta nit de Cap d’Any per la xarxa de suport de presos d’ETA, Sare, com el previst a Arrasate-Mondragón, que les víctimes consideren un homenatge a etarres com Henri Parot malgrat la negativa d’aquesta organització.

Una vegada més i seguint el criteri de la Fiscalia, el magistrat ha desestimat la petició de diversos col·lectius de víctimes que veien en actes com aquest o un altre previst a Pamplona un possible enaltiment del terrorisme i humiliació als qui van sofrir de prop els atemptats de la banda terrorista.

No obstant això, ni el jutge ni el ministeri públic han observat motius suficients per prohibir-los en no haver-hi, en paraules del magistrat, «cap constància que permeti afirmar [...] que s’hagi produït o que s’hagi de produir cap delicte». «Ens trobem així davant una convocatòria per a l’expressió d’opinions que inquieten o xoquen a diversos sectors de la societat, que, d’acord amb la precitada jurisprudència, no tenen cabuda ex ante en l’àmbit penal», indica el jutge. El magistrat subratlla, com va fer quan va rebutjar prohibir un altre acte programat al setembre en Mondragón a favor de Parot, que el dret penal «està faltat de competències preventives» i que el que li correspon és «la persecució dels fets delictius una vegada que s’han comès».

I és aquí quan apunta directament al legislador: recorda que el Parlament Europeu ja va demanar el 2018 als Estats membres que prohibissin «els homenatges a les persones declarades culpables de dur a terme activitats terroristes mitjançant sentència ferma» i, per tant, «és evident» que li correspon a ell dictar una norma que doni compliment a aquesta disposició.

Ara haurà de ser l’autoritat governativa, afegeix el jutge, qui hagi de decidir si les convocatòria denunciades s’ajusten a la normativa per a la seva celebració.