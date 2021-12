La congelació de l’impost de matriculació finalitza avui i el gravamen pujarà, i s’encariran, a partir de demà, el 40% dels cotxes nous. Aquest impost està directament relacionat amb les emissions dels vehicles i estableix trams de pagament segons la quantitat de CO₂ que emeten. Així, els elèctrics i els híbrids endollables queden exempts del pagament, així com els vehicles de combustió menys contaminants.

L’impost de matriculació va pujar realment el gener del 2021, quan va entrar en vigor la normativa d’homologació d’emissions WLTP, més precisa que la permissiva NEDC, la que va substituir. Amb la nova normativa, molts vehicles nous van saltar de tram impositiu, i van passar a pagar quan abans no havien de fer-ho o a pagar més. Amb xifres, fins al juny, quan el Senat va decidir congelar la pujada fins al 31 de desembre, la recaptació del gravamen va pujar un 113% en comparació del mateix període de l’any anterior. Els qui van comprar un cotxe abans de la congelació del tribut van pagar entre 600 i 1.000 euros més de mitjana.

Això va provocar un efecte negatiu per al mercat automobilístic espanyol, que va perdre, fins al tancament de juny, segons dades de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac), un terç de les vendes respecte al primer semestre del 2019. Llavors la patronal destacava l’enfonsament del canal de particulars, que al juny va caure un 35% respecte al del 2019, quan la crisi dels xips començava a afectar l’estoc als concessionaris. Per això, el sector va demanar el primer semestre que es congelés l’impost, fet que es va materialitzar l’1 de juliol amb l’aprovació de la mesura al Congrés i al Senat dins de la nova Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

Amb la congelació de l’impost de matriculació, els trams impositius van pujar un 20% per adaptar-se a la normativa WLTP i tornar a nivells del 2020. Així, els cotxes que emetien menys de 144 grams de CO₂ per quilòmetre no pagaven impost, i els que declaraven unes emissions d’entre 144 i 192 grams pagaven el 4,75%, entre 192 i 240 grams el 9,75% i els de més de 240 grams el 14,75%. A partir de demà, els trams tornaran a reduir-se, i no pagaran els vehicles de menys de 120 grams, gravaran el 4,75% els d’entre els 120 i els 160 grams, el 9,75% els d’entre els 160 i els 200 grams i el 14,75% els de més de 200 grams.

D’un dia per l’altre, molts cotxes s’encariran de mitjana un 5%. El cotxe més venut del 2021 en tancar el novembre, el Seat Ateca, és un exemple clar del que es trobaran els compradors el 2022. En la motorització d’accés, el motor de gasolina TSI de 110 CV declara unes emissions de 137 grams de CO₂, i ara no paga l’impost però a partir de demà s’encarirà el 4,75%. Totes les motoritzacions, fins i tot la dièsel de 115 CV, que emet 127 grams, saltaran de tram.