L’excanceller federal d’Àustria, Sebastian Kurz, que enguany va abandonar la política després de veure’s investigat per corrupció, treballarà com a «estrateg global» de l’empresa estatunidenca «Thiel Capital», fundada pel magnat de Sillicon Valley Peter Thiel.

n els últims cinc anys, l’avui excap de Govern va passar de nen prodigi de la política i esperança de la dreta austríaca i europea a convertir-se en un àngel caigut per veure’s involucrat en un enorme escàndol de corrupció en el seu conservador Partit Popular (ÖVP). Després de la seva inicial dimissió com a canceller a l’octubre, va anunciar setmanes més tard la seva retirada definitiva de la vida política.

Mentre la Fiscalia anticorrupció de Viena continua la recerca oberta en contra seva per acusacions de malversació i desfalc de diners públics per publicar el 2016 enquestes manipulades que el beneficiaven, Kurz va confirmar que té previst mudar-se a Califòrnia ja el trimestre vinent. Recentment convertit en pare, treballarà allí per a l’empresa d’inversions Thiel Capital, amb seu a Califòrnia. El seu cap serà Peter Thiel, un dels homes més rics del país i pròxim a l’expresident Donald Trump, que inverteix principalment en el mercat d’empreses tecnològiques.