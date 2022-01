El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reclamar ahir que Catalunya tingui plenes competències en la capacitat d’autoritzar o no els expedients de regulació d’ocupació de les empreses amb presència a Catalunya.

En declaracions a Efe, el cap de l’Executiu català va assegurar que aquesta serà una de les reclamacions que ERC posarà sobre la taula per acceptar la reforma laboral acordada pel Govern amb patronal i sindicats.

Aragonès va recordar que «anteriorment la Generalitat havia tingut aquesta capacitat», però fa uns quants anys «va ser derogada pel PP i no ha estat recuperada». Per a la Generalitat, aquesta autorització administrativa prèvia és «una eina molt rellevant per poder actuar davant de tancaments d’empreses, millorar la capacitat de mediació i poder oferir alternatives al tancament». Aragonès no va concretar quins aspectes del marc legal actual s’haurien de modificar. La normativa actual fixa que si l’empresa immersa en un procés d’ERE té presència en una sola comunitat autònoma, és la mateixa administració laboral autonòmica la que tramita el procés. El reial decret llei de la reforma laboral ha de ser convalidat pel Congrés abans del 28 de gener, i alguns socis parlamentaris del Govern, com ERC, EH Bildu i PNB, han expressat el seu rebuig a la norma tal com està redactada. Aragonès descarta que el vot a favor d’ERC pugui arribar a negociar altres assumptes, com la taula de diàleg.