La carpa per fer testos d’antígens ràpids (TAR) instal·lada a Manresa va rebre ahir 122 persones, de les quals en van resultar 35 de positives, amb covid. El dispositiu es va estrenar ahir i, fins a nova ordre, funcionarà cada dia, de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 8 del vespre.

El cap de setmana passat, per les urgències de primària del CAP Bages de Manresa hi van passar 350 persones, dissabte, i 363, diumenge. Van fer el rècord absolut d’ençà que funcionen i va suposar un trasbals perquè, darrere d’aquesta allau d’usuaris, que hi van anar, la gran majoria, per molèsties i sospites relacionades amb la covid que van requerir haver-los de fer un test d’antígens, es va perdre un temps preciós per dedicar a altres patologies agudes que necessàriament requereixen l’expertesa d’un metge.

D’aquí la decisió de muntar el dispositiu, fruit d’un acord entre l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, que hi aporta el personal. Ahir hi havia quatre professionals atenent els usuaris que s’hi adreçaven derivats pels seus ambulatoris: dos auxiliars d’infermeria, un infermer i un administratiu.

Tot i que la majoria de les persones que es van anar a fer el test ho van fer enviades per les urgències del CAP Bages, també n’hi va anar alguna del CAP Sagrada Família. La carpa dona servei als ambulatoris de tota la comarca, de fet.

Elisabet Descals, directora del Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà, destacava que la instal·lació del Punt Proves Covid-19 a Manresa havia estat «una bona maniobra perquè aquestes 112 persones no han hagut d’anar al CUAP [el Centre d’Urgències d’Atenció Primària al CAP Bages] i l’hem pogut descongestionar». Comentava que de dilluns a divendres els ambulatoris fan entre 50 i 100 testos d’antígens que ara es podran estalviar per dedicar-se a altres feines. Remarcava alhora que en aquesta sisena onada, com que ja hi ha refredats, mentre que l’any passat no n’hi va haver i totes les patologies del sistema respiratori acabaven sent covid, es fa més difícil de gestionar perquè «ara ve tothom, ni que sigui un refredat», i això ha afegit molta pressió a l’atenció primària.

La majoria de persones que van anar a fer-se el TAR es van esperar el quart d’hora necessari per saber-ne el resultat. Quan arriben, una administrativa els pren les dades i els demana el consentiment per poder-los enviar informació al mòbil i al correu. El resultat del test, ni que s’esperin, se’ls envia per SMS tant si són positives com negatives. Si són positives, se’ls informa de les mesures d’aïllament, se’ls demana que entrin els contactes estrets i se’ls facilita la gestió de la baixa laboral en el cas que l’hagin de fer.

Les auxiliars clíniques els fan el test i el resultat el porten a l’infermer, que dona el resultat al pacient i l’aconsella si es troba malament. Ahir, en molt pocs casos es va fer tornar les persones ateses al CUAP perquè les visités un metge.

Descals informava que, de moment, la carpa funcionarà cada dia i que, si la situació es relaxa, ja es decidirà si es redueix l’horari.

513 vacunes al Palau Firal

Pel que fa al Palau Firal, que aquest cap de setmana també vacuna amb cita prèvia, ahir van posar 513 dosis i avui és previst que en posin 500. Funciona de 9 del matí a 3 de la tarda i la majoria són terceres dosis, tot i que hi ha alguns casos de primeres. La setmana vinent aquest punt de vacunació estarà obert també de dilluns a diumenge, i es preveu que hi vagin persones que han preferit no vacunar-se per les festes.