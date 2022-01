Catalunya va començar ahir l’any 2022 amb els contagis disparats. Durant aquesta setmana ja s’han superat els 115.000 casos i als hospitals es continuen omplint els llits de crítics. A l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, va informar TV3, la unitat de cures intensives estava al 90% de la capacitat.

La meitat de les persones ingressades a l’hospital de Badalona no estaven vacunades i, pel que fa a l’altra meitat, havien rebut la segona dosi feia més de sis mesos. Alguns, a més, tenen una patologia de base que hauria fet que perdessin abans la immunitat davant la malaltia. El temps mitjà d’ingrés a l’UCI, on la variant delta encara és majoritària, se situa al voltant d’un mes.

Justament per això, els professionals fan una crida a posar-se la dosi de reforç de la vacuna. Un any després de l’inici de la campanya de vacunació, es calcula que la immunització amb el vaccí ha evitat 10.000 morts, 12.000 ingressos a l’UCI i 70.000 hospitalitzacions.

Elisabet Descals, directora del Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà, recordava ahir que del primer virus detectat a Wuhan a la darrera variant, l’òmicron, n’hi ha hagut cinquanta més, amb la qual cosa vaticinava que serà imprescindible vacunar-se cada any com ja es fa amb la grip. Remarcava el fet que, per sort, «la variant òmicron és molt infecciosa però no és greu».

Pilar Ricart, cap de Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Germans Trias i Pujol, explicava que hi ha incertesa sobre com afectarà aquesta variant les unitats de crítics. «No sabem si ens passarà el mateix que en altres països i, com apunten alguns estudis, provocarà un increment molt dràstic de contagis, però no acabarà repercutint tant en els hospitals i en les UCI. Aquesta incertesa no l’havíem viscut en onades anteriors». Segons els experts, malgrat tot, un percentatge dels infectats acabarà a les UCI.

Més de 22.000 casos nous

El Departament de Salut va declarar ahir 22.234 casos nous de covid-19, que situa el total de positius confirmats amb PCR o test d’antígens en 1.242.040. Les funeràries van notificar 23 morts, amb un total de 24.623 defuncions des de l’inici de la pandèmia. En paral·lel, hi havia 20 ingressats menys als hospitals de Catalunya (1.592) però cinc crítics més a l’UCI (433).

El risc de rebrot continuava clarament a l’alça i s’enfilava a 3.976 punts (+429), mentre que l’Rt baixa una centèsima fins a 1,87. El 22,34% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu (quasi 10 punts més que la setmana del 15 al 21 de desembre, el 13%). La incidència acumulada a 14 dies pujava de 1.941,67 a 2.186,67, mentre que a 7 dies creixia de 1.327,47 a 1.481,23.

Més positius en les proves

Pel que fa als casos confirmats per PCR o testos d’antígens, en l’últim període se n’han notificat 115.706, un nombre superior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 55.105. Durant l’última setmana analitzada, s’han fet 292.563 PCR i 304.231 testos d’antígens, dels quals el 22,34% ha donat positiu, per sobre de l’interval anterior (13%). La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 35,89 anys.

Des de l’inici de la pandèmia s’han detectat 1.327.880 casos, dels quals 1.242.040 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n’han declarat 23 en les darreres hores i la xifra és de 24.623 defuncions.