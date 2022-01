La líder de Guanyem Catalunya i presidenta del grup parlamentari de la CUP, Dolors Sabater, va defensar ahir que la seva «força» passa per «condicionar» la legislatura i va opinar que «el que cal desestabilitzar és el govern de l’Estat». En una entrevista concedida a Catalunya Informació, Sabater es va inclinar per una oposició que els retorni el protagonisme assumit pels Comuns amb el seu «sí» als pressupostos. «És evident que el Govern no ha complert amb la seva part de l’acord», va assenyalar la diputada anticapitalista abans d’afegir que la seva força «ha de servir per condicionar al màxim la legislatura».

Sobre la repetició de l’aliança amb la CUP de cara a les eleccions municipals de l’any que ve, l’acord està aturat en espera que el partit anticapitalista renovi el seu secretariat.