Israel va bombardejar ahir a la matinada objectius del moviment islamista Hamas en la Franja de Gaza, en resposta al tret de dos projectils que van caure al mar enfront de les costes de l’àrea metropolitana de Tel-Aviv.

«Avions de combat de l’Exèrcit, helicòpters i tancs van atacar llocs de fabricació de coets i llocs militars pertanyents al grup terrorista Hamas», va apuntar l’Exèrcit israelià, i va detallar que aquests atacs van ser en resposta als coets llançats prèviament i va reiterar la seva posició habitual de responsabilitzar Hamas de qualsevol agressió des de l’enclavament. Fonts de seguretat en la Franja van indicar que no hi va haver ferits per l’atac de represàlia israeliana, encara que sí que severs danys d’infraestructura. Després del llançament dels dos coets que van impactar en la mar, fonts palestines van advertir que es va tractar d’un error producte d’una falla tècnica causada pel mal clima.