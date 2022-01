El president de la Generalitat, Pere Aragonès, insta el PSC a continuar jugant un «paper rellevant» en la defensa del català com a llengua vehicular a l’escola i li demana que no abandoni el «consens» sobre el model d’immersió lingüística que hi ha hagut «en els últims 40 anys» a Catalunya. En una entrevista a Efe, Aragonès va apostar per un Pacte Nacional per la Llengua Catalana que permeti «reforçar i actualitzar els consensos» als quals s’ha arribat en matèria lingüística després del restabliment de l’autonomia catalana.

«L’important és que defensem els consensos que ja existeixen i que han existit en els últims anys, entorn del català com a llengua vehicular a l’escola», va afirmar. Segons Aragonès, aquí «el PSC té un paper rellevant, el va tenir fa 40 anys i el continua tenint avui, com una força política important a Catalunya». «Treballarem perquè ells puguin continuar formant part d’aquest consens. Aquesta és la meva voluntat. Els esperem», va afirmar. Per a Aragonès «és molt important» que els socialistes catalans «segueixin» dins d’aquest consens entorn d’un «model que ha ajudat a la cohesió social del país». «No deixaré de treballar perquè això sigui així. Si es desmarquen, hauran d’explicar-ho ells», va dir el president català, que ja va parlar sobre aquest assumpte amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa. Aragonès va recordar que en el debat de política general en el Parlament, a finals de setembre, va ser aprovada una resolució «amb el PSC a favor», en què s’establien les bases que ha de tenir el Pacte Nacional per la Llengua. Per tant, va afegir, «no hi ha motius per pensar que no hi seran, no hi ha motius perquè el PSC variï la seva posició». Per intentar blindar el sistema educatiu català, va remarcar, «s’ha d’actuar legislativament des del Parlament i reforçar els consensos», després que algunes sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagin instat a impartir almenys el 25% de les classes en castellà. Finançament per a Catalunya En paral·lel, ahir es va conèixer que Catalunya és la comunitat autònoma, de les deu que estan adherides al Fons de Finançament, que més diners ha rebut dels 32.706,47 milions d’euros que el Govern ha assignat al llarg de l’any 2021 amb càrrec a aquest fons. Concretament, suma 13.025,87 milions d’euros els quatre trimestres d’aquest darrer any 2021, fet que suposa el 39,8% del total.