Que Catalunya està assolint el moment més àlgid pel que fa als contagis de la sisena onada queda prou reflectit en el mapa que il·lustra aquesta pàgina. La majoria de comarques tenen el risc de rebrot per sobre de 3.000, mentre que onze el tenen entre 2.000 i 3.000. Està totalment disparat.

De casa nostra, i també de Catalunya en general, la comarca que té el risc de rebrot més alt és el Solsonès, que multiplica per dos (8.407) la mitjana catalana (4.215). En aquesta comarca només una setmana abans era de 1.638, és a dir, que s’ha multiplicat per cinc.

La velocitat de propagació també és pràcticament la més alta del país (2,90), només superada per la de la Vall d’Aran. En aquest cas, la mitjana a Catalunya és d’1,81.

Les comarques de la Cerdanya, el Moianès i l’Anoia estan una mica per sobre de la mitjana catalana quant al risc de rebrot, amb 4.814, 4.722 i 4.642 punts, respectivament, mentre que el Bages s’hi acosta més (4.310). Al Berguedà la situació és millor (3.631), tot i que, en general, no es pot dir que sigui bona enlloc. Pel que fa a l’Alt Urgell, està a l’altra punta del Solsonès; és la comarca amb el risc de rebrot més baix (2.108) i té la tercera velocitat de propagació més baixa de totes (1,30), si bé en només una setmana ha passat de no arribar a l’1 a superar-lo.

Per sobre de la mitjana

Pel que fa a municipis, Manresa té un risc de rebrot una mica per sobre de la mitjana catalana. S’enfila fins als 4.369 punts, mentre que dues setmanes enrere eren 1.280. La velocitat de contagi s’acosta a 2 i la setmana anterior era d’1,37. Quant a la incidència acumulada a 14 dies, és de 2.241,77 i els PCR i testos d’antígens positius són el 26,56% del total que s’han realitzat, per damunt de la mitjana catalana, que és de gairebé el 25%.

Entre els municipis de casa nostra dels quals hi ha recollides dades, Puigcerdà és el que té el risc de rebrot més alt (6.031), i la velocitat de contagi és de 2,63. La incidència acumulada a 14 dies és de 2.251,26, i de les PCR i TA realitzats, el 30,25% han sortit positius. Amb un risc de rebrot per sobre de 5.000 punts hi ha Olesa de Montserrat i Igualada.

Martorell està a la banda baixa pel que fa al risc de rebrot, que és de 3.310 mentre que la setmana anterior era de 1.790. La velocitat de transmissió és d’1,63 i pràcticament no s’ha mogut en una setmana. La incidència acumulada a 14 dies és de poc més de 2.000, i el tant per cent de positius en les proves realitzades per detectar el virus, el 25,77 %.