Una dona es pot convertir en la propera inquilina de l’Elisi. Per primera vegada a la història de França i després de cinc Repúbliques, la prefectura de l’Estat ja no recauria en mans d’un home. Aquest domini masculí no es trencaria per l’espectre de l’arribada al poder de la ultradretana Marine Le Pen, sinó de la conservadora Valérie Pécresse.

Quan falten menys de quatre mesos per a les presidencials de l’abril del 2022, la presidenta de la regió parisenca s’ha erigit en la rival més temuda per Emmanuel Macron. Després d’haver-se imposat a les disputades primàries d’Els Republicans (LR, socis del PP a França), Pécresse viu la seva particular lluna de mel amb els sondejos. Aquests li atorguen la segona posició a la primera volta (entre el 17% i el 19% dels vots) i preveuen una disputada segona volta en què el jove president s’imposaria amb el 51%, davant del 49% per a la flamant líder de la dreta.

Tot i no ser una dirigent molt carismàtica ni amb l’altura d’un home d’Estat, Pécresse vol donar la sorpresa a les presidencials. El seu gran èxit ha estat reconciliar la seva dividida família política en uns comicis marcats per la multiplicació de candidatures. Lluny d’haver estat el punt final per a LR, la irrupció del polemista ultra Éric Zemmour ha suposat una oportunitat inesperada per al partit hereu del gaullisme. Mentre Le Pen veu menyscabades les seves possibilitats per la batalla fratricida amb Zemmour, l’aspirant conservadora va sortir catapultada gràcies a la dinàmica mediàtica positiva per les primàries de la seva formació.

«Hem generat una esperança d’alternança nova. Ara podem vèncer Macron», va assegurar a mitjans de desembre Pécresse, que té el repte de mantenir el suflé obtingut amb la votació interna al seu partit. Per això, aposta per l’estratègia clàssica «de reagrupar la família política de cara a la primera volta», explica François-Xavier Bourmaud, reporter polític del diari conservador Le Figaro.