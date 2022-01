El nombre de morts i desapareguts a les rutes migratòries que condueixen a Espanya amb embarcacions precàries s’ha duplicat el 2021 fins almenys 4.404 migrants, segons l’ONG Caminando Fronteras, una dada que augmenta el 103% la del 2020, que la mateixa organització va xifrar en 2.170 morts. L’any «més mortífer» de la frontera euroafricana occidental. D’aquestes 4.404 persones, 4.016 van morir a la Ruta Canària en 124 naufragis, el 91,1% del total, una xifra que, segons l’ONG, s’ha accentuat per la crisi diplomàtica entre Espanya i el Marroc el primer semestre de l’any.

Aquests números multipliquen per 3,5 els registres de l’Organització de Nacions Unides per a les Migracions (OIM), que va xifrar les defuncions a les rutes a Espanya en 1.255 el 2021, si bé sempre adverteix que es tracta d’estimacions que només inclouen morts en què es recupera el cadàver o naufragis amb testimoniatges de supervivents. «4.404 és el nombre mínim. La realitat és que podria ser que hi hagi més víctimes perquè no en tinguem constància», va destacar la portaveu de l’ONG, Helena Maleno, que va xifrar en 628 les víctimes dones i en 205 els menors. En total, es tracta d’almenys 12 morts al dia o una víctima cada dues hores al llarg de tot l’any.