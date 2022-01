El president de l’Iran, Ebrahim Raisi, va advertir ahir que la umma (la comunitat musulmana) farà justícia pel seu compte si l’expresident nord-americà Donald Trump no és jutjat per l’assassinat del general Qasem Soleimani, de la mort del qual es van complir ahir dos anys. «Trump, l’exsecretari d’Estat Mike Pompeo i els seus còmplices han de ser jutjats per l’assassinat del general Qasem Soleimani», va assegurar Raisi a la principal cerimònia en memòria de l’exmilitar, celebrada a la mesquita Mosala de Teheran. «L’umma venjarà Soleimani si Trump i Pompeo no fan front a la justícia», va avisar.

Raisi va fer aquestes afirmacions davant dels milers de persones que van assistir a la principal cerimònia per commemorar la mort de l’exgeneral de la Força Quds dels Guardians de la Revolució iraniana en un bombardeig amb drons nord-americans el 3 de gener del 2020 a prop de l’aeroport de Bagdad. Trump va ordenar la mort de Soleimani i va argüir que el general preparava un atac «imminent» contra nord-americans a la capital iraquiana. Com a resposta a l’assassinat, l’Iran va llançar diversos míssils contra les bases iraquianes que allotgen soldats nord-americans. En els últims dies ciutats com Teheran s’han omplert de cartells lloant l’exmilitar, a qui el règim descriu com a «heroi», «màrtir», «activista social» i «diplomàtic».