El sindicat d’infermeria SATSE Catalunya va mostrar ahir la seva disconformitat amb el nou protocol que ha posat en marxa CatSalut per tal que es pugui notificar un test positiu fet a casa directament a través de les farmàcies. Enlloc d’això, el sindicat proposa que es reforci l’atenció primària «amb els professionals i els mitjans suficients que permetin que els tests de covid-19 puguin realitzar-se de manera segura i gratuïta en els centres de salut».

El col·lectiu d’infermers posa sobre la taula la iniciativa que ja s’ha fet en altres territoris «amb excel·lents resultats» de possibilitar que infermeres i infermers, amb caràcter voluntari, puguin doblar torns per atendre un major nombre de persones, «si bé aquest esforç addicionals ha de ser reconegut degudament».

En canvi, sosté SATSE, el protocol que es va posar en marxa ahir, «possibilita que dades clíniques privades dels pacients de la sanitat pública passin a mans d’empreses privades», cosa que SATSE Catalunya «rebutja per considerar que aquesta permeabilitat de dades suposa una perversió del nostre sistema sanitari públic». El sindicat és crític amb «la facilitat que té la Generalitat per plegar-se als interessos dels empresaris de les oficines privades de farmàcia de cara a incrementar encara més els seus beneficis», i insisteix que la nova mesura «no suposa cap millora real i positiva per al sistema públic».