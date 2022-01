El Govern central i les comunitats autònomes han acordat mantenir el retorn presencial dels alumnes a les aules el 10 de gener, tal com estava previst. Ho van anunciar en roda de premsa la ministra de Sanitat, Carolina Darias, la ministra d’Educació, Pilar Alegría, i el ministre d’Universitats, Joan Subirats, després de la reunió conjunta del Consell Interterritorial de Sanitat, la Conferència Sectorial d’Educació i la Conferència General de Política Universitària.

L’Executiu i les comunitats deixen per a una pròxima reunió la possibilitat de revisar el protocol en casos de positius a les aules. Sobre la taula, l’opció d’eliminar les quarantenes per als alumnes d’infantil i primària de les classes on es detecti un positiu, encara que no estiguin vacunats. Andalusia i Madrid ja han avançat que volen optar per aquesta fórmula que busca aïllar només els alumnes que donin positiu però no la resta de la classe, i Navarra preveu que en cas de positiu es faci un PCR a tota la classe i continuïn els alumnes que no estiguin contagiats.