Els Mossos d’Esquadra desconeixen què va portar dos homes a assetjar contínuament una dona que vivia juntament amb la seva parella i el seu fill en un local ocupat de la Ronda Guinardó de Barcelona. Un d’ells, segons va denunciar la víctima, la va agredir sexualment ja fa unes quantes setmanes. Per aquests fets, hi havia sobre el presumpte agressor una ordre d’allunyament que no respectava. L’altre va ser arrestat diumenge per amenaçar-la de mort amb un ganivet. I conjuntament, un dia abans de la suposada amenaça amb arma blanca, dissabte 1 de gener, es van presentar al local on viu il·legalment la dona amb la seva família i hi van calar foc amb l’ajuda d’una garrafa plena de líquid inflamable.

Els Mossos han obert una investigació per mirar d’aclarir els fets, tot i que, segons fonts policials, ni les víctimes ni l’únic detingut han explicat amb claredat a què es deu la virulència de l’assetjament que pateix ella. Tots els implicats són de nacionalitat romanesa i tenen antecedents policials per robatoris a domicilis i negocis. Tot i que mentre que la dona només ha estat detinguda dues vegades, els altres dos sumen més d’una trentena d’arrestos i, per a la policia catalana, es tracta de lladres multireincidents. La fustigació dels dos homes ha posat a més seriosament en risc la comunitat de veïns que viu als pisos superiors i que dissabte van haver de sortir precipitadament de casa perquè les flames devoraven el local de la planta baixa de la seva finca. Ells tampoc entenen què ha passat.