Hi ha poques probabilitats de ser premiat en un sorteig de la Loteria, encara que les casualitats existeixen com hem vist enguany en el sorteig de la Loteria del Nen, que ha caigut a punts de la comarca del Bages i el Berguedà, o com la Grossa de Cap d'Any 2022 que va caure íntegrament a Castellterçol.

No obstant, és cert que hi ha més probabilitats que et caigui un meteorit a sobre que de guanyar la Primitiva. I en el cas de l’Euromillones, que és el més ben dotat econòmicament, les probabilitats són d’una entre 116,5 milions. De fet, hi ha més probabilitats de morir per l’atac d’un tauró (una entre 3,7 milions) o que ens caigui un llamp (una entre 700.000). Però al Regne Unit hi ha hagut tres premis d’un milió de lliures esterlines cada un (al voltant d'uns 1,195 milions d’euros) que no han estat reclamats pels guanyadors, segons informacions publicades pel diari ‘The Sun’. Les butlletes van ser validades a les ciutats de Gloucester, Liverpool i Portsmouth. Andy Carter, portaveu de Camelot, la companyia que gestiona els jocs de loteria al Regne Unit, ha fet una petició: «Encoratgem que revisin les seves butlletes». Pèrdua de diners Si passen sis mesos sense que ningú reclami el premi, els guanyadors perdran els diners i les administracions de loteria que van segellar les butlletes destinaran els milions a una causa benèfica de la seva elecció. Segons ‘The Sun’, existeixen dues butlletes més, premiades amb 240.000 euros cada una, sense reclamar a Yorkshire i Barnsley. A més, en un sorteig especial anomenat Set For Life, el guanyador d’un premi de 10.000 lliures (gairebé 12.000 euros) al mes durant un any tampoc ha reclamat el premi. Aquesta butlleta va ser segellada a Northampton.