Cs interposarà accions penals contra el Govern per l’acord del Consell Executiu de dimarts que defensa l’escola en català i la cohesió social. Així ho ha explicat el seu cap de files a Catalunya, Carlos Carrizosa, a través d’una piulada a Twitter, ahir. El líder del partit liberal assegura que el «decret» -tot i que es tracta d’un acord del Govern- proclama la seva «voluntat» de no implantar el 25% d’ensenyament en castellà, «destinant recursos per vulnerar els drets de ciutadans emparats pel TSJC i induint funcionaris a vulnerar-los també». El Govern oferirà, amb aquest acord, protecció jurídica als docents i equips directius que preservin el model lingüístic a l’ensenyament.

L’executiu va aprovar l’acord després de diverses sentències que obliguen a impartir el 25% d’assignatures en castellà en alguns centres, la qual cosa ataca el model d’immersió lingüística en català. Davant d’això, la Generalitat vol actuar «a tots els nivells i per totes les vies institucionals» per protegir «amb tots els mitjans» el professorat, els equips directius «i la resta de professionals» d’escoles i instituts, segons va dir dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, a la roda de premsa posterior a la reunió de l’executiu. Aquesta protecció passa per posar els serveis d’assessorament, representació i defensa jurídica de la Generalitat al servei d’aquest col·lectiu «davant d’atacs il·legítims i l’exigència de responsabilitat, ja sigui per via política, penal, administrativa o d’altra naturalesa». Cs no ha especificat a quin tribunal interposarà les accions penals.