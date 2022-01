La fiscal general de l’Estat, Dolores Delgado, ja té la llista de candidats a ocupar la plaça de número dos al Ministeri Públic que va quedar vacant el 15 de desembre passat després de la sobtada mort del fins aleshores tinent fiscal del Tribunal Suprem, Juan Ignacio Campos . Entre els cinc candidats que es presenten hi ha dos dels fiscals que van participar en el judici pel procés independentista al Tribunal Suprem, Javier Zaragoza i l’exfiscal general Consuelo Madrigal.

Fonts fiscals van assenyalar que també concorren al càrrec tres fiscals més de la més alta categoria, que són l’actual cap Antidroga José Ramón Noreña, i els igualment fiscals de sala José Javier Huete i María Ángeles Sánchez Conde, tots dos adscrits a la Sala Penal del Tribunal Suprem.

En principi, s’espera poder designar el nou número dos de la Fiscalia al Consell Fiscal que se celebrarà a finals d’aquest mes. Com que es tracta d’un òrgan consultiu, la llista se sotmetrà a votació, si bé la decisió final sobre la proposta que es faci al Consell de Ministres correspon a Delgado.

Segons la convocatòria publicada el 22 de desembre, podien optar a aquest càrrec candidats que tinguessin almenys tres anys a la primera categoria de la Fiscalia -fiscals de sala- i per acreditar els seus mèrits han adjuntat a la seva petició el currículum i també el seu pla d’actuació al lloc al qual aspiren.

Campos, la mort del qual va sorprendre per inesperada malgrat la malaltia que tenia, era al capdavant de l’equip de fiscals que s’ocupaven de les indagacions obertes al rei emèrit. El mateix dia de la seva mort havia anat a treballar amb normalitat a la Fiscalia General, on va participar en una junta on es van prendre decisions sobre determinats assumptes.

Tot i la commoció que va suposar la mort de Campos, fonts fiscals van manifestar que això no afectaria les diligències obertes a l’emèrit, ja que Campos treballava directament amb el fiscal en cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón.

En qualsevol cas, està previst l’arxiu de les diligències en les properes setmanes una vegada ja s’ha rebut documentació sol·licitada a Suïssa que encara quedava pendent. No s’espera que aquests papers, que ara analitza Hisenda, modifiquin la decisió que ja ha estat adoptada, però el seu estudi permetrà evitar deixar serrells que puguin posar en dubte l’arxiu.