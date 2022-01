Els Mossos d’Esquadra han arrestat una dona de 46 anys i de nacionalitat espanyola per comprar amb bitllets falsos que amagava a les calces en comerços de Barcelona. Consten almenys sis pagaments amb aquesta moneda fraudulenta. La sospitosa va ser retinguda per treballadors de l’últim dels establiments on va intentar enganyar, que van avisar la policia catalana.

La dona sempre feia servir bitllets de 20 euros que havia fotocopiat i imprès en un paper de textura similar a la de la moneda corrent. Es tractava, segons fonts policials, d’una falsificació poc elaborada que no va requerir l’activació dels agents especialitzats en delictes econòmics per investigar si darrere d’aquests bitllets hi havia un grup que hagués pogut posar en circulació més unitats. Segons tots els indicis, la mateixa dona s’havia encarregat de reproduir aquests bitllets de 20 euros i, malgrat que el resultat era de baixa qualitat, havia aconseguit comprar en diversos negocis.