Capturat gràcies a Google Maps. És la increïble història del capo mafiós Gioacchino Gammino, membre de la Cosa Nostra siciliana, buscat a Itàlia des de fa vint anys i detingut a Galapagar, un municipi situat a uns 40 quilòmetres als nord-est de Madrid.

La seva detenció es va portar a terme el mes passat i diu molt de com han evolucionat les activitats policials transnacionals. Els fets s’han sabut aquesta setmana gràcies a una investigació de Salvo Palazzolo, un periodista veterà del diari romà La Repubblica.

Que Gammino visqués en la clandestinitat a Espanya no era un misteri per als agents italians. Feia dos anys que l’havien començat a investigar i ja l’havien ubicat a Galapagar, però una imatge a Google Maps va ser la prova definitiva per confirmar les seves sospites. Gammino s’amagava sota el nom de Manuel, un cuiner i gestor d’una botiga de productes de l’hort (La Huerta de Manu, avui tancada) i d’un restaurant que tampoc no estava al seu nom.

Una cop localitzat, la policia va accelerar la detenció que finalment es va produir el 17 de desembre per la Brigada Central de Estupefaents, el cos espanyol que va treballar el cas amb la Direcció d’Investigació Antimafia italiana i la Fiscalia de Palermo.