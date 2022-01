Avui fa un any de l’assalt al Capitoli a Washington, quan una torba de seguidors de Donald Trump alienada per la «gran mentida» d’un frau electoral inexistent va entrar amb violència al Congrés per intentar evitar la certificació dels resultats legítims que convertien Joe Biden en president. Els EUA es van acostar aquell dia al col·lapse de la seva democràcia. I tot i que el sistema va sobreviure, 12 mesos després està més en dubte per una amenaça que no ha desaparegut sinó que ha mutat perillosament.

Biden és a la Casa Blanca. Hi ha imputats i condemnats per l’assalt. Tot i que els republicans van bloquejar una comissió a l’estil de la que va estudiar l’11-S, un comitè de la cambra baixa investiga, amb una part fonamental de les seves perquisicions dedicades a determinar el paper de Trump (que va superar un segon impeachment pel càrrec d’«incitar a la insurrecció») i els seus aliats. Tot i això, les alertes estan disparades i res les encén més que la radicalització del Partit Republicà. La formació ha iniciat un inaudit revisionisme del que va passar el 6 de gener del 2021, negant la importància de l’atac, minimitzant la necessitat d’una investigació i atacant la credibilitat del comitè. Però, sobretot, ha iniciat a escala estatal una campanya que permetria el 2024 culminar el cop que va voler i no va poder donar Trump.