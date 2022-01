La secretària de Salut Pública de la Generalitat, la doctora Carmen Cabezas, va assegurar ahir que un percentatge important d’ingressats als hospitals per l’epidèmia són persones no vacunades o que podrien haver rebut la dosi de record. Segons dades compilades per Salut, les persones més grans de 50 anys que no estan vacunades tenen una probabilitat 3,5 vegades més gran de ser hospitalitzades per covid-19 i 7,2 vegades mes d’entrar a l’UCI.

Les persones no vacunades majors de 70 anys tenen una probabilitat 6,8 vegades més gran de ser hospitalitzades per covid-19 i 15,5 vegades més d’ingressar a l’UCI que les de la mateixa edat que tenen dosis de record. La cap de Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Germans Trias, la doctora Pilar Ricart, va indicar que la mitjana d’edat dels pacients a l’UCI per covid-19 se situa al voltant dels 60 anys. Més de la meitat dels pacients no estan vacunats i la resta fa pràcticament més de sis mesos que es van posar la segona dosi. «Si hi ha una sortida i una solució, és la vacunació i està a l’abast de tothom», va remarcar. «De vegades un té les seves contradiccions personals, però crec que al final sap molt greu veure pacients que ingressen a l’UCI que encara no havien estat vacunats ni amb la primera dosi. Saps que aquell pacient tindrà un deteriorament físic i que acabarà intubat en molts casos, suposant que no acabin morint. No estem parlant de banalitats, sinó de realitats dures», va dir la cap de Servei de Medicina Intensiva de Can Ruti. La doctora Ricart també es va referir a l’impacte de la covid en el sistema sanitari més enllà d’aquesta malaltia i va recordar que s’han hagut de demorar cirurgies complexes no oncològiques, que es reprendran de seguida que sigui possible.