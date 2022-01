El president francès, Emmanuel Macron, ha provocat una tempesta política al seu país després d’assegurar en una entrevista que està disposat a «fastiguejar fins al final» els no vacunats. El resultat immediat va ser el nou ajornament (el segon) a l’Assemblea Nacional del debat sobre el projecte de llei que preveu la introducció d’un passaport de vacunació a França que impedirà aquelles persones que no s’hagin injectat el sèrum accedir a restaurants i llocs de lleure. Però la lectura va més enllà, ja que les declaracions tenen lloc a tres mesos de les eleccions presidencials en un moment en què les enquestes posen en dubte la seva reelecció.

«Als no vacunats, tinc moltes ganes de fastiguejar-los. I això és el que continuarem fent, fins al final. Aquesta és l’estratègia», va afirmar Macron en una entrevista concedida al diari Le Parisien publicada ahir. El mandatari liberal va utilitzar el verb en francès emmerder, un terme col·loquial que ha causat sorpresa en boca d’un cap d’Estat i que es pot traduir com a «molestar», «fastiguejar» o «complicar la vida».

Les declaracions han provocat indignació a tot l’espectre polític, des de l’esquerra radical fins a l’extrema dreta, i han contribuït a alimentar la imatge de líder arrogant. «No correspon al president de la República escollir entre bons i mals francesos», va assegurar la candidata dels Republicans, Valérie Pécresse, a qui algunes enquestes donen com a virtual guanyadora dels comicis d’abril. I els ultres Marine Le Pen i Éric Zemmour van denunciar la «violència» de la proposta del mandatari i el seu intent d’influir en la campanya.

Pel que fa a l’esquerra, l’aspirant socialista i alcaldessa de París, Anne Hidalgo, així com el comunista Fabien Roussel van qüestionar la capacitat de Macron per «unir» els francesos. I el líder de França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, va qualificar d’«al·lucinants» les paraules del cap de l’Elisi.

En precampanya electoral

El text del nou passaport covid està previst que s’aprovi sense problema pels diputats macronistes, majoria a la cambra, conservadors i altres grups de l’esquerra, però la tensió dels últims dies, augmentada per la proximitat de la contesa electoral, ha frenat el calendari inicial previst pel Govern, que volia aplicar el passaport a partir del 15 de gener.

França va superar ahir un nou rècord amb 332.252 positius confirmats en un dia i una taxa d’incidència acumulada en set dies que es va disparar a 1.850 casos per cada 100.000 habitants. Quan hi ha uns 5 milions d’adults no vacunats al país, es va constatar també un increment de les hospitalitzacions, que ja superen les 20.000, la xifra més alta des del mes de maig.