El primer aniversari de l’assalt al Capitoli va il·lustrar ahir les profundes divisions als Estats Units sobre un dels successos més greus de la seva història, amb els demòcrates units en la seva condemna i la majoria dels republicans sumits en el negacionisme dels fets.

El president dels Estats Units, Joe Biden, va pronunciar el seu discurs més dur fins ara contra el seu predecessor, Donald Trump, a qui va acusar de «crear i difondre una xarxa de mentides sobre les eleccions del 2020» que va incitar centenars dels seus seguidors a atacar el Capitoli fa un any. «El seu ego ferit li importa més que la nostra democràcia i la nostra Constitució. No pot acceptar que va perdre», va dir Biden des de la solemne Sala de les Estàtues del Capitoli estatunidenc.

Sense pronunciar mai el nom de Trump, Biden va convertir el seu discurs en un al·legat contra l’expresident, que un any després de l’assalt manté a les seves mans les regnes del Partit Republicà i té convençuts la majoria dels votants conservadors que li van robar les eleccions de 2020. «Ell no només és un expresident. És un expresident derrotat, per un marge de més de 7 milions de vots, en unes eleccions completes, lliures i justes», va resoldre Biden.

Tant el mandatari com la vicepresidenta Kamala Harris van advertir que la democràcia estatunidenca és «fràgil» i està «en risc», en part per les restriccions al vot que els republicans han aprovat en 19 estats en l’últim any.

Biden va prometre mantenir-se alerta davant la possibilitat que aquestes mesures puguin ajudar els republicans a capgirar un possible resultat que no els afavoreixi en els pròxims cicles electorals: les legislatives del novembre d’enguany i les presidencials del 2024. «Defensaré aquesta nació. No deixaré que ningú posi una daga a la gola de la democràcia», va advertir el mandatari. Preguntat després del discurs sobre si el preocupava que les seves crítiques a Trump empitjoressin les divisions al país, Biden va respondre, en declaracions a la premsa: «Per curar-nos, necessitem reconèixer la gravetat de les ferides».

La jornada de commemoració va deixar clar que els republicans no comparteixen la tesi de Biden: cap dels líders del partit va assistir a les sessions convocades per la majoria demòcrata en totes dues cambres, i uns quants van insistir a minimitzar els fets. Gairebé un any després que Trump fos absolt en un judici polític per la seva responsabilitat en l’assalt, el discurs negacionista predomina a les files del partit, i els pocs legisladors que van votar a favor de condemnar l’expresident s’han convertit pràcticament en pàries al partit.

Per la seva banda, Trump, que havia cancel·lat una roda de premsa a la seva residència de Mar-a-Lago (Florida), no va poder resistir la temptació de respondre a Biden després del seu discurs, i el va acusar d’haver usat el seu nom «per tractar de dividir encara més els EUA».