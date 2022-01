Les autoritats del Kazakhstan van confirmar ahir la mort de «desenes» de persones que van intentar irrompre dimecres a la nit a edificis administratius a la ciutat d’Almaty en el marc de les protestes dels últims dies per l’augment dels preus del gas liquat.

A més, les primeres unitats del contingent rus de les forces de pau de l’Organització del Tractat de Seguretat Col·lectiva (OTSC) van arribar ahir al país per ajudar les forces de seguretat a fer front a les fortes protestes registrades des del 2 de gener. El Ministeri d’Exteriors rus va assenyalar en un comunicat que l’«aviació de transport militar ha traslladat les primeres unitats del contingent de les forces de manteniment de la pau al territori kazakh».

Per la seva banda, la portaveu de la Policia d’Almaty, Saltanat Azirbek, va indicar que «forces extremistes van provar d’irrompre en edificis administratius». «Desenes d’atacants han estat eliminats, i s’estan determinant les seves identitats», va afegir. Va afegir que hi ha una operació antiterrorista en aquesta zona de la ciutat i va demanar als residents que «evitin sortir de casa per la seva seguretat», segons va recollir l’agència russa de notícies TASS. Així, la Policia local va dir que «els extremistes estan saquejant i destrossant negocis», i va subratllar que «posen en perill la vida i la salut dels civils, ja que dificulten la feina dels treballadors mèdics i destrueixen clíniques i hospitals».

L’oficina del comandant de la Policia d’Almaty va xifrar en 18 els agents morts en els enfrontaments i va situar en 748 el nombre de militars i membres de les forces de seguretat ferits. Fonts de l’oficina van indicar que «tretze agents de seguretat han mort» i va afegir que els agressors van decapitar els cadàvers de dos dels agents posteriorment.

El president kazakh, Kasim-Yomart Tokaev, es va dirigir dimecres a la nació per reafirmar que actuarà «amb duresa» contra els responsables dels aldarulls i tothom qui hi hagi participat.

Per la seva banda, l’Alt Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, va dir que el bloc comunitari està disposat a oferir ajut solucionar la crisi al país. Borrell va dir al seu compte de Twitter que els esdeveniments han provocat una «greu preocupació» i va posar èmfasi que «els drets i la seguretat de la població civil s’han de garantir».

D’altra banda, l’Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, Michelle Bachelet, va sol·licitar a totes les parts al Kazakhstan evitar la violència i buscar una resolució pacífica. «El Dret Internacional és clar: les persones tenen dret a la protesta pacífica i la llibertat d’expressió, i els manifestants no han de recórrer a la violència», va assenyalar en un comunicat. Bachelet va demanar al Govern kazakh que garanteixi l’accés als servei d’Internet de manera «immediata i completa». «Tancar Internet, frenar l’accés a la informació i restringir el dret a la llibertat d’expressió, reunió i participació, així com altres drets, no és la resposta a una crisi i pot alimentar la violència i els aldarulls».