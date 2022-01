La campanya de vacunació continua activa. Des de la reobertura de punts de vacunació poblacionals a primers de desembre, ja s’han administrat a la Regió Sanitària de la Catalunya Central més de 90.000 vacunes, de les quals el 10% són pediàtriques.

Avui dia, ja hi ha oferta de vacunes als punts de vacunació de la RSCC per als propers dies amb més de la meitat de l’oferta disponible.

La delegada de Salut al territori, Imma Cervós, ha afirmat que un cop ha acabat el període de Nadal vol expressar el seu agraïment als professionals assistencials que han treballat per segon any consecutiu en un període nadalenc d’alta incidència de la covid.

«Ha estat un Nadal novament d’alta tensió per al Servei de vigilància epidemiològica i per a l’àmbit assistencial amb una gran incidència de casos, amb les UCI plenes i la primària atenent molts ciutadans amb simptomatologia».

Recorda que hi ha en vigor les mesures aprovades el 24 de desembre per frenar l’ascens de contagis i disminuir la pressió assistencial. Continua vigent el toc de queda i la limitació de les bombolles perquè les trobades no superin les 10 persones, tant a l’interior com a l’exterior i en l’àmbit públic i privat.